Questa mattina a Carmignano, un uomo di 47 anni è stato colpito da misure restrittive dopo aver ferito la moglie con un coltello. Le forze dell’ordine hanno deciso di monitorarlo con un braccialetto elettronico, impedendogli di avvicinarsi alla donna, in seguito all’episodio di violenza domestica.

**Un uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato la moglie a Carmignano, è stato sottoposto a misure cautelari severe: un braccialetto elettronico, un divieto di contatto e un dispositivo di monitoraggio. L’episodio, avvenuto a gennaio, è stato segnalato come parte di un andamento di violenza ripetuta, documentato da referti medici, testimonianze e interventi della polizia.** Il caso è emerso dal tribunale di Prato, dove il giudice per le indagini preliminari ha deciso, in un’audizione urgente, di applicare una misura cautelare straordinaria: un braccialetto elettronico e un divieto di avvicinamento ai posti frequentati dalla donna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo colpito da coltellata alla moglie: dispositivo elettronico monitorato e divieto di contatto

Approfondimenti su Carmignano Uomo

Un caso di stalking nei confronti di un’ex moglie ha portato all’emissione di un divieto di avvicinamento, accompagnato dall’installazione del braccialetto elettronico.

Un uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, in seguito alle accuse di stalking nei confronti dell’ex moglie.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carmignano Uomo

Argomenti discussi: 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Uomo colpito alla schiena con un lungo coltello da cucina, un arresto per tentato omicidio aggravato; Uomo accoltellato in albergo, un arresto a Chieti; Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L'assassino poi si barrica nel negozio: arrestato.

Uomo colpito alla schiena con un lungo coltello da cucina, un arresto per tentato omicidio aggravatoLe indagini, coordinate dalla IV Sezione Fasce deboli della Procura di Napoli, hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda che ha avuto origine il giorno di Natale ... napolitoday.it

Uomo accoltellato in albergo, un arresto a ChietiLa Squadra Mobile della Questura di Chieti, unitamente alla Squadra Volante, la scorsa notte ha arrestato un uomo di 27 anni con l'accusa di tentato omicidio. (ANSA) ... ansa.it

Incidente a Saluzzo: un uomo è stato colpito mentre era a bordo del suo monopattino elettrico facebook

A Torino salvato un uomo colpito da una miocardite fulminante. Il caso alle Giornate cardiologiche torinesi, il 29 e 30 gennaio #ANSA x.com