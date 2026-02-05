Uomo colpito da coltellata alla moglie | dispositivo elettronico monitorato e divieto di contatto
Questa mattina a Carmignano, un uomo di 47 anni è stato colpito da misure restrittive dopo aver ferito la moglie con un coltello. Le forze dell’ordine hanno deciso di monitorarlo con un braccialetto elettronico, impedendogli di avvicinarsi alla donna, in seguito all’episodio di violenza domestica.
**Un uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato la moglie a Carmignano, è stato sottoposto a misure cautelari severe: un braccialetto elettronico, un divieto di contatto e un dispositivo di monitoraggio. L’episodio, avvenuto a gennaio, è stato segnalato come parte di un andamento di violenza ripetuta, documentato da referti medici, testimonianze e interventi della polizia.** Il caso è emerso dal tribunale di Prato, dove il giudice per le indagini preliminari ha deciso, in un’audizione urgente, di applicare una misura cautelare straordinaria: un braccialetto elettronico e un divieto di avvicinamento ai posti frequentati dalla donna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
