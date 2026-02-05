Uomo colpisce personale sanitario nell’ospedale Guzzardi di Vittoria

Un uomo ha aggredito alcuni membri del personale sanitario all’ospedale Guzzardi di Vittoria. L’episodio si è verificato durante un controllo, causando scompiglio tra i medici e gli infermieri presenti. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, mentre i sanitari sono rimasti sotto shock per quanto accaduto.

**Un paziente ha picchiato i sanitari all’ospedale Guzzardi di Vittoria**, un episodio che ha causato non soltanto un’interferenza nella normale attività medica, ma anche una forte preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario. Il fatto si è verificato all’interno del reparto di degenza presso l’ospedale Guzzardi, in via XXVIII di Settembre, a Vittoria, durante l’orario diurno del 5 febbraio 2026. Il paziente, un uomo di 25 anni, originario della Tunisia, è stato identificato come residente a Modica, e si è comportato in modo violento verso il personale sanitario, provocando un incidente in cui sono intervenuti due operatori sanitari, uno dei quali è stato ferito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Guzzardi Vittoria

Martedì mattina all’ospedale Villa Betania di Napoli Est, un medico è stato aggredito da un paziente.

Ultime notizie su Guzzardi Vittoria

