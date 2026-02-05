Uomini forti destini forti | a L' Eredità il motto di Spalletti manda i concorrenti in crisi

Questa settimana a L'Eredità, il conduttore Marco Liorni ha fatto una domanda che ha messo in crisi alcuni concorrenti. Ha chiesto quale sia il motto di Spalletti, provocando un momento di incertezza tra i partecipanti. La risposta, però, non è arrivata facilmente, e l’atmosfera si è fatta più tesa in studio.

