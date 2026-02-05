Uomini E Donne Urgente Ipotetiche Puntate | Sabrina Cambia idea e sceglie Carlo!

Sabrina Zago ha deciso di cambiare idea e ha scelto Carlo come suo protagonista a Uomini e Donne. La scena si è svolta sotto una pioggia di petali, lasciando il pubblico senza parole. Un colpo di scena che ha sorpreso tutti i presenti in studio.

Scopri l’emozionante scelta di Sabrina Zago a Uomini e Donne: un colpo di scena sotto una pioggia di petali che ha conquistato il pubblico. Nello studio di Uomini e Donne l’aria è tesa, il pubblico trattiene il fiato. Al centro siede Sabrina Zago, elegante, intensa, con quello sguardo che sa di battaglie vissute e cicatrici non ancora del tutto guarite. Dopo la delusione con Nicola, il suo ritorno nel parterre del trono over era stato prudente, quasi distaccato. Niente più illusioni, si era promessa. Ma si sa, l’amore non chiede permesso. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato Carlo. Lui ha 65 anni, arriva da Viterbo ed è l’immagine di una serenità rara. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Mario Lenti ha scelto Gemma Galgani, sorprendendo i presenti.

Federico sceglie Lucia davanti a tutti.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 gennaio 2026/ La scelta di Cristiana e la delusione di Elisabetta
Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 30 gennaio con la scelta di Cristiana e il confronto tra Elisabetta e Sebastiano.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 2 febbraio 2026/ Ciro Solimeno contro Martina De Iannon di nuovo
Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 2 febbraio 2026: Ciro Solimeno contro Martina De Iannon di nuovo, triangolo Paola, Edoardo e Gabriele

