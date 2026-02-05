Uomini e Donne Raffaella torna su Brando | Mi pento di non aver reagito

La vicenda tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian non si ferma. La donna torna a parlare, ammettendo di avercela fatta a pentirsi di non aver reagito quando la situazione si è fatta difficile. La vicenda continua a scuotere i fan del programma, che seguono con attenzione ogni nuovo dettaglio.

Il caso che coinvolge Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian continua a tenere banco nel mondo di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi l’ex corteggiatrice aveva spiegato in un video i motivi che l’hanno spinta a chiudere la relazione, parlando delle violenze subite. Un racconto che ha acceso un dibattito acceso tra chi le ha espresso vicinanza e chi, invece, ha manifestato dubbi e perplessità. A distanza di qualche giorno, però, Raffaella è tornata sull’argomento, mentre Brando ha deciso di intervenire mostrando alcuni messaggi ricevuti. Ida Platano criticata per il suo dimagrimento: lei si sfoga Uomini e Donne news: il racconto di Raffaella Scuotto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Raffaella Scuotto ha deciso di parlare pubblicamente delle violenze che ha subito durante la sua relazione con Brando.

Brando Ephrikian torna a parlare dopo i giorni di polemiche che hanno diviso i fan di Uomini e Donne.

