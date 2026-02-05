A Uomini e Donne, Gemma Galgani non molla e continua a spingere per chiarimenti con Mario, che resta freddo e distante. Nel frattempo, Raien si rivolge a Sara chiedendole di essere più sincera sui suoi sentimenti, ma la situazione resta tesa e incerta.

A Uomini e Donne continuano le tensioni nel parterre over: Gemma Galgani insiste nel rapporto con Mario, che resta freddo, mentre Raien chiede a Sara maggiore chiarezza sui suoi sentimenti. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 5 febbraio 2026 su Canale 5, ha riportato al centro dello studio dinamiche ormai ben note al pubblico, come quella tra Mario Lenti e Gemma Galgani, con qualche colpo di scena nel Trono Over e alcune verità che, più che rivelazioni, sembrano semplici conferme. Il Trono Classico, invece, è stato dedicato solo a Sara Gaudenzi. Gemma Galgani e Mario Lenti (di nuovo) al centro dello studio Il primo segmento della quarta puntata di questa settimana del dating show, si apre con un ritorno ormai abituale: Gemma Galgani e Mario . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gemma insiste, Mario frena ancora e Raien chiede chiarezza a Sara

Approfondimenti su Uomini Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio, si è assistito al proseguimento della dinamica tra Mario e Gemma Galgani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Gemma, Mauro e… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Gemma: Mario non ti ha mai voluto; Uomini e Donne, Gemma Galgani rimproverata e messa da parte: la dama sparisce nelle ultime registrazioni; Uomini e donne, primo bacio per Ciro: Gemma non lascia il parterre.

Maria De Filippi rimprovera Gemma a Uomini e Donne: Mi preoccupi, si parla di addio al programma per la DamaMaria De Filippi ha rimproverato Gemma Galgani a Uomini e Donne per il suo comportamento ossessivo nei confronti di Mario Lenti ... fanpage.it

Gemma Galgani: chi è la dama del trono over di Uomini e donne/ Età, lavoro, marito, figli e Mario LentiTutto su Gemma Galgani, la dama del trono over di Uomini e donne: dall'età al lavoro fino al matrimonio finito. ilsussidiario.net

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisione facebook