Questa sera gli appassionati di Uomini e Donne potranno rivedere la replica dell’ultima puntata. Il dating show condotto da Maria De Filippi continua a catturare l’attenzione del pubblico e, anche se l’episodio originale è andato in onda da poco, sono già disponibili le repliche. Su Canale 5, il programma si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto, con puntate inedite dal lunedì al venerdì.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Uomini e Donne, Trono Over - Le rivendicazioni di Marina

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne: due protagonisti si sposano! Una proposta di matrimonio lascia di stucco lo studio; Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la Scelta di Cristiana Anania; Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: ecco quando andrà in onda a Uomini e Donne - fem; Trasparenza salariale: ecco il decreto.

Uomini e Donne, Nicole Belloni svela: Ecco quando ho capito che Flavio mi piaceva davveroL'ex corteggiatrice Nicole Belloni racconta come procede la storia d'amore con Flavio Ubirti lontano dalle telecamere dopo la scelta a Uomini e Donne. msn.com

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 5 febbraio 2026/ Carlo va via e Sabrina Zago scoppia a piangereAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 5 febbraio 2026: Carlo va via e Sabrina Zago scoppia a piangere, Gemma non demorde con Carlo ... ilsussidiario.net

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisione facebook