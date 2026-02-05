L’Università di Perugia e l’Ordine dei Giornalisti hanno firmato un accordo per rafforzare la formazione dei giovani giornalisti. L’intesa punta a migliorare i corsi e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. La collaborazione tra ateneo e professionisti si intensifica, aprendo nuove opportunità per gli studenti e contribuendo a un’informazione più preparata.

Un segnale importante per il futuro della formazione giornalistica e del rapporto tra università e informazione arriva dall’Università degli Studi di Perugia. Nella mattinata di oggi, in Rettorato, si è svolto un incontro cordiale e istituzionale tra il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Luca Benedetti, e il Magnifico Rettore dell’Ateneo perugino, il professor Massimiliano Marianelli. Al centro del confronto, la volontà condivisa di ampliare e rafforzare i rapporti di collaborazione tra l’Ordine dei Giornalisti e l’Università, con particolare attenzione agli ambiti della formazione, dell’aggiornamento professionale e della crescita culturale delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Università di Perugia e Ordine dei Giornalisti: intesa sulla formazione, si rafforza il dialogo tra accademia e informazione

