Università del Sannio mobilità globale con il PNRR

L’Università del Sannio potenzia la sua presenza internazionale grazie a due nuovi progetti finanziati con il PNRR. Si tratta di iniziative che puntano a rafforzare la mobilità degli studenti e dei docenti, rendendo più facile lo scambio di conoscenze tra università europee e oltre. Con questi fondi, l’ateneo sannita vuole aumentare le opportunità di studio e formazione all’estero, migliorando l’offerta e la competitività del suo percorso accademico.

L’ Università degli Studi del Sannio conferma il proprio ruolo centrale nell’alta formazione internazionale grazie al finanziamento di due progetti strategici nell’ambito delle iniziative di mobilità transnazionale (TNE): GPS Education e SULEIA. I progetti, avviati nel 2024 sotto la responsabilità dei docenti Concetta Nazzaro e Biagio Simonetti, sono finanziati dal programma NextGenerationEU ( PNRR ) e si concluderanno a giugno 2026. Attualmente sono in piena fase di attuazione, generando concrete opportunità di scambio e sviluppo per studenti e docenti. GPS Education: Green & Pink per la sostenibilità. 🔗 Leggi su Zon.it

Questa mattina il consigliere regionale Fernando Errico ha incontrato la rettrice dell'Università del Sannio, Maria Moreno.

Questa mattina a Benevento si tiene l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Sannio.

