Unitirreno integra le reti digitali territoriali con un sistema unificato per l’infrastruttura nazionale

Unitirreno ha messo in funzione il suo nuovo sistema di cavi sottomarini, collegando la Sicilia alla Liguria. Si tratta di un'infrastruttura che rafforza la rete digitale italiana, con 24 coppie di fibre ottiche e una capacità di 624 terabit al secondo. È la prima volta che un sistema open del genere viene realizzato nel mondo, e rappresenta un passo importante per migliorare le connessioni del Paese.

**Unitirreno, il sistema di cavi sottomarini open che rafforza la rete digitale italiana** È arrivato il momento di una nuova infrastruttura digitale fondamentale per l’Italia: **Unitirreno**, il primo sistema di cavi sottomarini open al mondo con **24 coppie di fibre ottiche operative**, che collega la **Sicilia alla Liguria** per oltre **mille chilometri**, con una capacità totale di **624 Tbps**. Il progetto, che ha visto la sua conclusione ufficiale durante un evento tenutosi a **Palazzo Tursi a Genova**, rappresenta un passo decisivo nella trasformazione digitale nazionale, in grado di offrire al Paese una rete ad alta velocità, con bassa latenza, e una struttura tecnologica pensata per sostenere l’evoluzione dell’AI, del cloud computing e delle applicazioni mission-critical.🔗 Leggi su Ameve.eu

