Uniti Si Può | Richiesta di partecipazione al bando regionale per la riqualificazione degli impianti

Nel pomeriggio, l’associazione Uniti Si Può ha lanciato un appello al Comune di Asti e alla Provincia, invitandoli a partecipare al bando regionale per la riqualificazione degli impianti sportivi. La richiesta arriva in un momento di attesa, mentre si avvicina la scadenza per presentare le domande. L’associazione sottolinea l’importanza di non perdere questa opportunità e invita le istituzioni a muoversi subito.

**Asti, 5 febbraio 2026 –** Nel cuore dell’attesa per l’avvio ufficiale del bando regionale dedicato alla riqualificazione degli impianti sportivi, l’associazione *Uniti Si Può*, con una comunicazione ufficiale diffusa in rete, invita il Comune di Asti, insieme alla Provincia, a partecipare attivamente alla procedura. La richiesta è rivolta a coinvolgere fin da subito le società sportive, i gestori e le istituzioni locali, con un impegno strategico per valorizzare l’intero patrimonio strutturale del territorio. Il bando, aperto in data 31 gennaio 2026, rappresenta un’opportunità significativa per migliorare infrastrutture ormai in via di degrado o che, semplicemente, non sono state adatte alle esigenze moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Uniti Si Può Bando caminetti in Toscana, fino a 3.000 euro per sostituire gli impianti. Chi può far richiesta (e come) La Regione Toscana ha lanciato un bando dedicato alla sostituzione dei caminetti tradizionali, con un contributo fino a 3. Rifiuti, via al bando regionale da 21 milioni per gli impianti di raccolta differenziata La Regione Lazio ha avviato un bando di 21 milioni di euro destinato al potenziamento degli impianti di raccolta differenziata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Uniti Si Può Argomenti discussi: Stampare una casa: oltre l’edilizia tradizionale; Uniti si può propone di riaprire, a fasce orarie, la Ztl Cattedrale: Solo nelle ore più critiche per sgravare il traffico in via Giobert; SIMEST USA 2026: la nuova misura per l’internazionalizzazione delle imprese italiane negli Stati Uniti; Come l’Ue può reagire al disimpegno climatico degli Stati Uniti. Durissima replica di Uniti si può a FdI: Un attacco semplicemente penosoLuigi Giacomini, coordinatore provinciale del partito della premier, aveva invitato Briccarello e Bosia a dissociarsi dalle violenze che hanno caratterizzato la manifestazione torinese di sabato ... lavocediasti.it Uniti Si Può: Richiesta di partecipazione al bando regionale per la riqualificazione degli impianti sportiviRiceviamo e pubblichiamo Alla luce dell’apertura del nuovo bando regionale dedicato alla riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi ... atnews.it La giustizia argentina ha formalizzato la richiesta di estradizione dall’America degli Stati Uniti dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, accusato di gravi violazioni dei diritti umani durante il suo mandato https://l.euronews.com/15Hx facebook Gli Stati Uniti avrebbero accolto la richiesta di Teheran di spostare i colloqui in Oman. di #EugenioVittorio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.