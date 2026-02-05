Un’indagine sulla liquidazione di Banco Master scuote il Brasile. La banca, nota per aver fatto fortuna con metodi poco chiari, ora coinvolge finanza, politica e magistratura. Le autorità hanno avviato controlli approfonditi, mentre si cercano responsabili di una frode bancaria che si è diffusa ovunque nel paese. La vicenda tiene in allerta clienti e investitori, preoccupati per le conseguenze di questa crisi.

Banco Master fece fortuna con metodi ben poco trasparenti; ora l'inchiesta sulla sua liquidazione tocca finanza, politica e magistratura Da almeno un paio di mesi le prime pagine dei giornali brasiliani riservano sempre uno spazio, quando non il titolo principale, al caso del “Banco Master”, un enorme scandalo finanziario che sta coinvolgendo le principali istituzioni del paese: politica, Corte suprema e sistema bancario. La banca Master ha avuto un’ascesa molto rapida negli ultimi cinque anni, ma a novembre è stata messa in liquidazione, quindi costretta a chiudere. Valeva più di 13 miliardi di euro, ha lasciato un buco di oltre 7 miliardi: più di un milione e mezzo di clienti dovranno essere rimborsati (almeno parzialmente) da un fondo di garanzia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Un'enorme frode bancaria è arrivata dappertutto in Brasile

