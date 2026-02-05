Dopo sei anni di impegno, l’Italia si prepara a mostrare al mondo le sue carte. La sfida era grande, ma alla fine l’obiettivo si avvicina: le prime Olimpiadi in Lombardia, un sogno che diventa realtà.

È proprio il caso di dirlo: Ghe sem! Sei anni fa abbiamo deciso di raccogliere una sfida e di inseguire un sogno, quello delle prime Olimpiadi della storia a Milano e in Lombardia. Con l’arrivo della fiamma olimpica in città e con la cerimonia di apertura alle porte, quel sogno esce dai dossier per diventare la realtà. Milano passa da “capitale del lavoro” a “regina olimpica”, chiamata a dare il via all’evento più importante dell’anno e a mostrare al mondo il nostro “Saper fare”. Milano esplora le sue poliedriche identità: capitale della moda e del lifestyle, ma anche palcoscenico internazionale per lo sport e l’intrattenimento, con infrastrutture, piazze e spazi pubblici che diventano scenografie olimpiche, in filo diretto con la Valtellina e le altre sedi olimpiche in Veneto e Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una sfida lunga sei anni. L’Italia si svela al mondo

Gli occhi del Carlino sul mondo: questa mostra raccoglie oltre 140 anni di fotografie, pagine e materiali d'epoca, raccontando una lunga storia attraverso immagini live.

Luciano Camporesi, 50 anni, originario di Rimini, sta rientrando in Italia dopo anni di latitanza e un periodo di detenzione nelle carceri turche.

