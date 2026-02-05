Una nuova casa per gli scacchi a Termini Imerese

Gli appassionati di scacchi a Termini Imerese hanno una nuova casa. L’Asd Matti per gli Scacchi ha aperto una sede in più, questa volta nei locali della Società operaia di Mutuo soccorso

L'Asd Matti per gli Scacchi è lieta di annunciare un importante traguardo per la comunità scacchistica locale: l'inaugurazione della nuova sede distaccata presso i locali della Società operaia di Mutuo soccorso "Paolo Balsamo", situata in piazza Duomo 4b a Termini Imerese. Per celebrare l’evento.🔗 Leggi su Palermotoday.it

