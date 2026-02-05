Una leggenda a Gallarate Treccine torcia e mosse sotto una finta nevicata Il tedoforo è Snoop Dogg

A Gallarate, Snoop Dogg ha corso con una torcia in mano, tra bambini, anziani e famiglie sotto la pioggia. I bambini correvano a fianco del percorso, fingendo di essere tedofori, mentre gli anziani si aggrappavano agli ombrelli come se reggessero anche loro la torcia olimpica. Tutti restavano fermi, senza mai arretrare, nonostante il temporale e la neve finta che copriva la scena. Una giornata che resterà impressa nella memoria di chi ha assistito a questa leggenda urbana.

Bambini che correvano a fianco del percorso impersonificando tedofori immaginari, anziani aggrappati ai loro ombrelli come se stessero reggendo anche loro la torcia olimpica, famiglie ferme sotto la pioggia senza mai arretrare di un passo. A Gallarate il maltempo non ha avuto alcun peso. È quello che ormai viene definito “effetto torcia”: un fenomeno che va oltre lo sport, capace di trasformare piazze e strade in luoghi di appartenenza, di sospendere il tempo e di restituire alle città il senso di essere parte di qualcosa di più grande. A Gallarate la torcia non è stata solo un simbolo in transito, ma un vero e proprio catalizzatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

