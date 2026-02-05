Una favela sotto al ponte delle Valli gli occupanti provano a rientrare in possesso dell' insediamento

Questa mattina alcuni abitanti della favela sotto il ponte delle Valli sono tornati sul posto per riprendersi l’insediamento. Dopo averlo occupato illegalmente, cercano di riappropriarsi delle case di fortuna, tra il Quartiere Africano e Conca d’Oro. La situazione resta tesa, con alcune persone che si sono presentate sul luogo per difendere il loro spazio. La polizia è già sul posto, ma ancora non è chiaro come si svilupperà la vicenda.

Hanno rivendicato il diritto all'abitare nell'insediamento abusivo che avevano allestito sotto al ponte delle Valli, fra il Quartiere Africano e Conca d'Oro. Quattro senza dimora, poi denunciati. Sono stati i carabinieri della stazione Viale Libia, nell'ambito di un servizio congiunto con il II.

