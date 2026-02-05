Una banca abusiva ha truffato 500 persone in tutta Italia | come funziona e cosa c’entra lo schema Ponzi

Una banca abusiva ha truffato 500 persone in tutta Italia. La truffa si basava su uno schema Ponzi, dove i soldi dei nuovi investitori servivano a pagare i primi. Gli investigatori hanno smantellato il giro, che durava da mesi. Gli agenti stanno raccogliendo prove e stanno cercando di capire chi c’era dietro a questa truffa. Per ora, nessuno degli investitori ha recuperato i soldi.

Così funzionava la truffa: i fondi apportati dai nuovi 'adepti' servivano a rimborsare i primi investitori. Questi ultimi, ricevendo indietro il denaro e credendo che l'investimento stesse dando frutti reali, diventavano promotori inconsapevoli della truffa tra amici e parenti.

