Una app per amico Per Roma con Gualtieri

Una nuova app si propone di avvicinare i cittadini di Roma al sindaco Gualtieri. Si chiama “Per Roma con Gualtieri” e punta a facilitare il dialogo tra amministrazione e residenti. Il logo è un cerchio con i colori rosso e blu, ispirato alla metropolitana di Londra, ma con il nome del sindaco al centro. L’obiettivo è creare uno strumento semplice e diretto per raccogliere suggerimenti e segnalazioni, rendendo più vicina l’amministrazione ai bisogni dei romani.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.