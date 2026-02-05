Una app per amico Per Roma con Gualtieri
Una nuova app si propone di avvicinare i cittadini di Roma al sindaco Gualtieri. Si chiama “Per Roma con Gualtieri” e punta a facilitare il dialogo tra amministrazione e residenti. Il logo è un cerchio con i colori rosso e blu, ispirato alla metropolitana di Londra, ma con il nome del sindaco al centro. L’obiettivo è creare uno strumento semplice e diretto per raccogliere suggerimenti e segnalazioni, rendendo più vicina l’amministrazione ai bisogni dei romani.
Il sindaco pronto al lancio di una piattaforma alla Mamdani. Appuntamento lunedì 9 al teatro Brancaccio Un logo tondo, un disco che rimanda alla storica icona della metropolitana di Londra, ma con la scritta “Gualtieri” al posto di “underground” e i colori rosso e blu disposti al contrario, con una punta di giallo a far da contorno: è la app “Per Roma con Gualtieri”, scaricabile da ieri sul cellulare e con Qr code da omonima piattaforma. E’ già attiva per le registrazioni, ma non ancora operativa nelle sezioni “parla con il sindaco” (chat con cui i cittadini possono avanzare proposte, domande, dubbi e critiche) e nell’area della raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
