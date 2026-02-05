Un weekend tra diritti musica e comunità | cosa fare a Piacenza e in provincia

Venerdì 6 febbraio, a Piacenza e nella provincia, si svolgono diversi eventi. A Rivergaro, all'oratorio, ci sarà un convegno dedicato a legalità, rispetto e lotta al bullismo. Lo stesso giorno, all'Auditorium di Rivergaro, si tiene un incontro con varie iniziative. A Piacenza Expo invece si conclude la quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, la mostra-convegno dedicata all’industria del gas e delle energie. Un weekend ricco di incontri, musica e momenti di comunità.

