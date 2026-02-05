Un weekend spassoso con il Carnevale dei Ragazzi le sagre la fagiolata infernale e Luca Bizzarri

Il weekend si apre con tante iniziative in tutta Italia. I bambini si divertono con il Carnevale dei Ragazzi, tra sfilate e giochi nelle piazze. Le sagre tornano a riempire le strade, portando piatti tipici e tanta allegria. Non manca anche la famosa “fagiolata infernale”, che attira sempre molti curiosi. E nel programma c’è anche Luca Bizzarri, che porta il suo spettacolo in città. Insomma, un fine settimana pieno di eventi per tutte le età.

Il Carnevale scende in piazza con le sfilate dei carri a Marina di Ravenna, poi c'è la Fagiolata infernale di Russi. Mikrokosmi e il live dei Turin Brakes portano la musica di nuovo al centro. Grandi interpreti anche a teatro, con Luca Bizzarri e Roberto Latini Il weekend si apre come un grande racconto corale, fatto di tradizioni che tornano, palchi di teatri, sale da concerto che si animano e piazze che si vestono con i colori dell'Arlecchino. Nel calendario spicca il Carnevale dei Ragazzi che come grande novità di questa edizione farà partire la prima sfilata di carri allegorici da Marina di Ravenna. Luca Bizzarri e Francesco Montanari in scena con "Il medico dei maiali" Questa sera all'Auditorium Pina Renzi, Luca Bizzarri e Francesco Montanari portano in scena "Il medico dei maiali". Agropoli, Luca Bizzarri e Francesco Montanari in scena con "Il medico dei maiali" A Agropoli il 14 gennaio alle 20 si terrà lo spettacolo teatrale "Il medico dei maiali", con Luca Bizzarri e Francesco Montanari.

