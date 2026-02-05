Un vaccino anti-Hiv induce anticorpi neutralizzanti già dopo una sola dose Risultato senza precedenti

Un nuovo studio fa sperare: un vaccino anti-Hiv è in grado di stimolare anticorpi neutralizzanti già dopo una sola dose. È una scoperta che potrebbe cambiare le carte in tavola nella lotta contro il virus, aprendo la strada a metodi più semplici ed efficaci per proteggere le persone. Finora, i ricercatori non avevano mai registrato un risultato simile, che potrebbe accelerare lo sviluppo di un vaccino definitivo.

L'induzione di anticorpi neutralizzanti contro l' Hiv dopo una singola somministrazione vaccinale rappresenta un risultato senza precedenti nel campo della ricerca sui vaccini anti-Hiv. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Immunology, che descrive lo sviluppo di un candidato vaccino capace di generare una risposta neutralizzante già dopo una sola dose nei primi test condotti su primati non umani. Il lavoro, guidato da Amelia Escolano, PhD, presso il Vaccine and Immunotherapy Center del Wistar Institute, introduce un approccio innovativo che potrebbe ridurre drasticamente il numero di somministrazioni necessarie per ottenere una risposta immunitaria efficace contro il virus dell'immunodeficienza umana.

