Un rarissimo leone bianco è nato in una riserva in Sudafrica | non accadeva da oltre 10 anni
Questa mattina nella Timbavati Nature Reserve è nato un leone bianco, un evento che non si verificava da più di dieci anni. La nascita di questo cucciolo rappresenta una rarità, anche perché i leoni bianchi sono molto rari e il loro colore deriva da una condizione genetica chiamata leucismo. La riserva, nota per ospitare questi esemplari unici, si prepara ad accogliere questa nuova aggiunta alla famiglia dei grandi felini.
Nella Timbavati Nature Reserve è nato un rarissimo leone bianco. La riserva è storicamente famosa proprio per la presenza dei leoni bianchi, la cui colorazione è causata da una particolare condizione genetica chiamata leucismo.🔗 Leggi su Fanpage.it
