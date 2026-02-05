Un rarissimo leone bianco è nato in una riserva in Sudafrica | non accadeva da oltre 10 anni

Questa mattina nella Timbavati Nature Reserve è nato un leone bianco, un evento che non si verificava da più di dieci anni. La nascita di questo cucciolo rappresenta una rarità, anche perché i leoni bianchi sono molto rari e il loro colore deriva da una condizione genetica chiamata leucismo. La riserva, nota per ospitare questi esemplari unici, si prepara ad accogliere questa nuova aggiunta alla famiglia dei grandi felini.

