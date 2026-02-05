Un presidio per ricordare al Palazzo che non si può continuare a prendere in giro Terni

I cittadini di Terni si sono radunati davanti al palazzo per far sentire la loro voce. Vogliono che chi di dovere prenda sul serio le loro richieste e smetta di ignorarli. La manifestazione è nata dalla frustrazione di chi si sente preso in giro da chi gestisce la città. La piazza si è riempita di bandiere e cartelli, mentre i partecipanti chiedono azioni concrete, non promesse vuote. La tensione è palpabile, e tutti sperano di ottenere risposte chiare e rapide.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.