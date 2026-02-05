Un presidio per ricordare al Palazzo che non si può continuare a prendere in giro Terni
I cittadini di Terni si sono radunati davanti al palazzo per far sentire la loro voce. Vogliono che chi di dovere prenda sul serio le loro richieste e smetta di ignorarli. La manifestazione è nata dalla frustrazione di chi si sente preso in giro da chi gestisce la città. La piazza si è riempita di bandiere e cartelli, mentre i partecipanti chiedono azioni concrete, non promesse vuote. La tensione è palpabile, e tutti sperano di ottenere risposte chiare e rapide.
Nuovo ospedale, la protesta in consiglio regionale. Il sindaco Stefano Bandecchi: “Se ci dobbiamo tenere il Santa Maria per altri dieci anni, ci sono dei problemi. E la presidente Proietti ha detto che c’è il rischio che venga declassato” FOTO e VIDEO “Un presidio di cittadini ternani per ricordare al palazzo che non possono continuare a prendere in giro Terni”. Così il sindaco Stefano Bandecchi spiega il senso della manifestazione che in queste ore si sta svolgendo fuori e dentro Palazzo Cesaroni, sede del consiglio regionale. Un presidio che chiude idealmente il sit-in avviato una decina di giorni fa per rimettere in cima all’agenda politica dell’Umbria la realizzazione del nuovo ospedale di terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it
