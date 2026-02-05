Un premio al paesaggio agricolo, simbolo di un’Italia che vive nei campi e nelle colline. Questa terra, fatta di terrazzamenti, boschi e muretti a secco, continua a resistere e a mantenere vivo un patrimonio che spesso passa inosservato. Un riconoscimento che celebra chi lavora quotidianamente per conservare questi angoli di natura e tradizione.

C’è un’Italia che non sta solo nei musei, ma nei campi, nei terrazzamenti, nei boschi governati, nei muretti a secco che tengono insieme pendii e comunità. È a questa Italia che guarda il Premio Paesaggi Rurali Storici, appena istituito dall’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico ( Pris ), con l’obiettivo di riconoscere e sostenere chi, attraverso l’agricoltura, continua a fare paesaggio di qualità. Il bando, aperto fino al 27 marzo 2026, si rivolge a una platea ampia e trasversale: enti pubblici, associazioni, aziende agricole, consorzi, organizzazioni non profit e anche singoli cittadini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un premio al paesaggio agricolo

Approfondimenti su Italia Paesaggio

Ultime notizie su Italia Paesaggio

