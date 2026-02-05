un parco per le vittime di femminicidio il ricordo per sara ruschi e brunetta ridolfi

Questa mattina a Ceciliano è stato inaugurato un nuovo parco dedicato alle vittime di femminicidio. L’area verde, situata vicino alla scuola primaria

Si è svolta ieri a Ceciliano la cerimonia di intitolazione dell’area verde adiacente la scuola primaria "Pietro Debolini", da oggi parco " Alle Vittime di Femminicidio. A ricordo di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi ". Un momento di forte valore simbolico e civile, pensato per tenere viva la memoria di tutte le donne vittime di violenza e, in particolare, di una tragedia che ha profondamente segnato la comunità aretina. L’intitolazione nasce da un atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali di Forza Italia Meri Cornacchini e Jacopo Apa, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2020, con l’obiettivo di dedicare uno spazio pubblico al ricordo delle vittime di femminicidio e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il parco di Ceciliano (Arezzo) intitolato a Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, uccise dal compagno di Sara nel 2023. Il figlio di Sara, Anis Ruschi: "hanno detto un no e quel no è diventato una tragedia. Chiedete aiuto". facebook