Un mese in ricordo delle Foibe Tra mostre e graphic novel

La città si prepara a ricordare le vittime delle foibe con una serie di eventi e mostre. Da settimane, associazioni e scuole organizzano incontri, esposizioni e presentazioni di graphic novel per mantenere vivo il ricordo di quei fatti drammatici. Martedì prossimo si celebra il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata a non dimenticare le sofferenze di istriani, fiumani e dalmati esuli. La comunità si raduna per condividere storie e riflettere su un passato ancora presente.

Un mese di iniziative nel territorio della Città metropolitana per custodire una memoria che riguarda l'intera comunità: martedì prossimo si celebra il Giorno del Ricordo, istituito in ricordo delle foibe e dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati. La presidente del consiglio comunale, Maria Caterina Manca, ha parlato di "un momento doveroso per ricordare le vittime delle foibe e tutti coloro che furono coinvolti nell'esodo giuliano dalmata, per non lasciare nell'oblio una pagina dolorosa della storia". Chiara Sirk, presidente del comitato di Bologna dell'associazione nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia, ha ribadito il valore collettivo della ricorrenza: "Non è una storia che appartiene solo agli esuli, è una storia di tutti.

