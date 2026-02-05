Un giornalista dovrà monitorare i cantieri

Il Comune di Milano cerca un supervisore per controllare i lavori nei 30 cantieri aperti in città. L’obiettivo è assicurare un monitoraggio continuo e preciso, per evitare ritardi e problemi. L’incarico fa parte di una strategia di marketing territoriale che vuole migliorare la gestione e la trasparenza degli interventi in corso. La selezione sarà aperta a professionisti esperti nel settore edile e della gestione dei cantieri.

Palazzo civico cerca un supervisore per i 30 cantieri aperti in città. Un intervento di marketing territoriale che garantisca un monitoraggio costante sull'andamento dei lavori. In sostanza il professionista si dovrà occupare di realizzare un video in cui si documenta lo stato dell'arte di palazzo Rosso, della piscina comunale Tosi, della Caravella e del museo della memoria a Bergiola e altri. Così ha deciso la giunta della sindaca Serena Arrighi, che in questi giorni ha dato mandato agli uffici di ricercare il soggetto, che per questo ruolo percepirà un compenso di 50mila euro. Nello specifico l'amministrazione cerca un professionista esterno, un giornalista specializzato in marketing territoriale.

