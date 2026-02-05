Nei giorni scorsi, l’amministrazione ha inaugurato un nuovo giardino tra via Morante e via Gobetti, dedicandolo ai

SANTA CROCE L’area verde tra via Morante e via Gobetti è stata intitolata ai " Giusti tra le Nazioni ". La cerimonia, prevista per ieri mattina, si è svolta in sala consiliare a causa del maltempo. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle commemorazioni del Comune di Snata Croce per il Giorno della Memoria. "A loro dedichiamo questo giardino, luogo per una memoria tangibile, luogo che possa anche solo incuriosire i giovani a chiedere chi siano stati i Giusti tra le Nazioni – ha dichiarato il sindaco Roberto Giannoni - e se anche solo un ragazzo o una ragazza, passando da questo giardino e ritornando a casa ponesse la domanda al suo babbo, alla sua mamma, “Chi sono i Giusti tra le Nazioni?“, per me, per questa amministrazione, sarà una cosa di cui poter andare fieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un giardino per i Giusti tra le nazioni: "È una scelta politica e morale"

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 26 gennaio, il Comune di Pisa ha inaugurato a Palazzo Gambacorti la mostra 'Chi salva una vita salva tutto il mondo'.

