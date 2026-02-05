Nasce LIF, la rivista che vuole portare in primo piano l’immagine come elemento centrale dell’informazione. Un editore coraggioso decide di affidare ai grandi autori il compito di rappresentare gli eventi del mondo, creando così una pubblicazione leggendaria. Dai suoi archivi, poi, emerge una mostra dedicata ai campioni degli sport invernali, con fotografie che catturano i volti dei poveri e i gesti dei fieri. Un viaggio tra immagini che raccontano la vita e il mondo attraverso gli scatti dei professionisti.

“V edere la vita. Vedere il mondo. Guardare i volti dei poveri e i gesti dei fieri. Vedere cose strane. Macchine, eserciti, moltitudini e ombre nella giungla. Vedere, e trarre piacere dal vedere. Vedere ed essere istruiti. Vedere ed essere stupiti”. Henry Luce, dall’editoriale per il lancio di Life. Cortina 1956, le donne che hanno fatto la storia delle Olimpiadi invernali X Leggi anche › Mostre, arte e Olimpiadi Culturali da vedere durante Milano Cortina 2026 (e oltre) Doveva essere maledettamente folle l’editore Henry Luce quando nel 1936, dopo aver fondato Time e Fortune, trasformò Life, una rivista satirica del 1883, in quello che sarebbe diventato il giornale che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un editore coraggioso consapevole che l’immagine sarà protagonista dell’informazione e l’intuizione di affidare ai grandi autori la rappresentazione degli eventi nel mondo. Nasce così LIF la leggendaria rivista. E, dai suoi archivi, una straordinaria mostra sui campioni degli sport invernali

Approfondimenti su LIF Rivista

Parma si prepara a essere protagonista nel 2026 con una serie di grandi eventi sportivi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il 4 febbraio 1795 nasce a #Torino Giuseppe Pomba, tipografo ed editore #storiedelpiemonte x.com

Alcuni dei nuovi arrivi di questa settimana: María Luisa Bombal, L'ultima nebbia, edizioni sur. Traduzione di Francesca Lazzarato Lorena Spampinato, A Catania con Goliarda Sapienza. Come nasce una scrittrice, Giulio Perrone Editore Gabriela Wiener facebook