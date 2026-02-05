Un dilettante si prende una pausa al circolo ufficiali, mentre intorno a lui si accendono discussioni sui termini usati per spiegare il suo caso. Parole come “tradimento” e “scissione” fanno discutere, ma lui sembra preferire il silenzio e il riposo. La situazione resta tesa, e ancora nessuno sa come andrà a finire.

Ho letto che il caso Vannacci viene spiegato con parole grosse: «Tradimento», «scissione», «strategia». Tutta roba inutile. Perché la verità è molto più semplice e molto più italiana. Appena ho saputo che il generale se n'era andato dalla Lega, il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato questo: è un cretino. Non lo dico per insultare. Lo dico per chiarezza. In politica non si molla un partito dopo pochi mesi, dopo essere stati eletti sotto quella bandiera, dopo aver accettato persino l'incarico di vice segretario, cioè di numero due. Non si prende la borsa e si esce sbattendo la porta come se si fosse a una lite di condominio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un dilettante. Si goda il riposo al circolo ufficiali

