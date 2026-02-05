Un cantiere-fantasma davanti a scuola

Un comitato di genitori si è radunato davanti alla scuola primaria Don Milani di San Lazzaro per protestare contro l’amministrazione comunale. I genitori chiedono risposte e azioni concrete dopo aver scoperto che il cantiere davanti all’istituto è fermo da settimane, senza spiegazioni. La tensione cresce mentre i genitori cercano di far sentire la propria voce, preoccupati per la sicurezza dei figli e per il rischio che il cantiere-fantasma possa rimanere ancora a lungo inattivo.

Un comitato genitori in protesta, contro l'amministrazione comunale, quello delle scuole primarie Don Milani di San Lazzaro. Al centro delle polemiche dei genitori un cantiere, fermo da tempo, insalubre e pericoloso. Così hanno dichiarato, senza mezzi termini, dal comitato: "Vogliamo denunciare lo stato di totale abbandono del cantiere per il 'Potenziamento delle reti ecologiche' (finanziato con fondi PR-FESR ), iniziato a dicembre 2025 e di fatto mai decollato. I punti chiave della nostra denuncia sono vari. In primo luogo i lavori fantasma: nonostante le rassicurazioni del Comune, il cantiere è deserto da settimane.

