Un arco 3d contro i tumori polmonari Poletti | Un' innovazione assoluta che porterà vantaggi ai pazienti

Un nuovo strumento entra nelle sale operatorie dell’Ospedale di Forlì: un arco 3D per combattere i tumori polmonari. È il risultato di una donazione di diverse organizzazioni, tra cui la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la Bcc ravennate, forlivese e imolese, insieme all’Associazione Morgagni. L’obiettivo è migliorare le operazioni e offrire ai pazienti un trattamento più efficace. Poletti definisce questa tecnologia un’innovazione assoluta, che porterà vantaggi concreti a chi si deve sott

Un nuovo "gioiello" tecnologico entra nelle sale operatorie dell'Ospedale di Forlì per potenziare la lotta ai tumori polmonari, grazie a una donazione resa possibile dalla sinergia tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, La Bcc ravennate, forlivese e imolese e l'Associazione Morgagni.

