Un anno fa il raid dei vandali Adesso Casa Miralfiore è realtà | Accogliamo persone con disabilità

Un anno fa, i vandali avevano danneggiato lo stabile all’ingresso del parco Miralfiore, impedendo l’avvio dei lavori di ristrutturazione. Oggi, quella stessa casa è diventata realtà: una nuova residenza per persone con disabilità, pronta ad accogliere chi ha bisogno di supporto. Un percorso che ha richiesto tempo e impegno, ma che ora si concretizza in un progetto di inclusione e solidarietà.

Un anno fa esatto, poco prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, i responsabili della cooperativa sociale T41A si erano trovati di fronte ad un’amara sorpresa: dei vandali si erano introdotti e avevano danneggiato lo stabile che si trova all’ingresso del parco Miralfiore e che doveva ospitare una piccola comunità residenziale per persone con disabilità. Uno shock per la cooperativa, che però non si è data per vinta e ha portato a termine tutti i lavori, realizzando il progetto che avevano sognato da tempo, dando vita a Casa Miralfiore. "Dal primo gennaio – dicono Paolo Dionigi, vicepresidente della cooperativa T41A e Annalisa Ricci, coordinatrice del progetto – nello stabile che un tempo ospitava il ristorante e il negozio Campo Base, abbiamo il piacere di accogliere 6 persone con disabilità, 3 uomini e 3 donne, che possono vivere negli spazi appena ristrutturati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Casa Bottazzi, situata nel centro di Bondeno, si trasforma in un condominio inclusivo dedicato ad accogliere persone fragili e con disabilità.

