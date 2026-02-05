Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina in una via del centro di Milano. La polizia ha confermato che si tratta della quinta vittima del freddo questa stagione. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per capire cosa sia successo, ma sembra che le basse temperature abbiano giocato un ruolo determinante. La zona è stata messa sotto sequestro, e sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La città si prepara ad affrontare un altro inverno difficile per chi vive in strada.

**Un clochard trovato morto in strada a Milano: è la quinta vittima del freddo nel 2026** È morto in strada. Non c’è stato nessun incidente, nessun colpo. Solo un uomo senza documenti, senza nome, senza identità, che è stato ritrovato senza vita nella serata del 4 febbraio, in via Dell’Aprica, a Milano. È stato il quinto decesso causato dal freddo nel capoluogo lombardo da inizio anno. La vittima è stata scoperta intorno alle 23.30, poco prima di mezzanotte, mentre il cielo era coperto, con basse temperature e nessuna precipitazione. I soccorsi, arrivati con il 118, hanno constatato il decesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un altro clochard è stato trovato morto in strada a Milano

Nella mattina di venerdì 16 gennaio, a Milano, è stato ritrovato senza vita un uomo senza fissa dimora.

Un uomo di circa sessant’anni è stato trovato senza vita in via Cassala, a Milano.

