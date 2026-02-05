Ultimi ritocchi ai carri Il Gran Cernavale al via

Domani inizia ufficialmente il Carnevale di Crema. I carri sono pronti e si preparano a sfilare sul circuito di Porta Ombriano, mentre gli organizzatori completano gli ultimi dettagli prima del via. La città si anima con l’arrivo di gruppi e spettatori pronti a divertirsi.

Domenica parte il Gran carnevale di Crema, con i carri che sfileranno sul circuito di Porta Ombriano. Si potranno finalmente ammirare in tutta la loro magnificenza e bellezza le creazioni che hanno impegnato un anno di lavoro ai volontari delle associazioni che li presentano. Tra le novità di quest’anno, un carro dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina, che però non sarà in concorso; una festa serale per i giovani, preludio nel futuro ad una sfilata notturna; gli ospiti di Radio 105, Pizza e Ylenia che saliranno sul carro dedicato alle Olimpiadi e, come sempre, carri a tema completamente rinnovati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

