Domani inizia ufficialmente il Carnevale di Crema. I carri sono pronti e si preparano a sfilare sul circuito di Porta Ombriano, mentre gli organizzatori completano gli ultimi dettagli prima del via. La città si anima con l’arrivo di gruppi e spettatori pronti a divertirsi.

Domenica parte il Gran carnevale di Crema, con i carri che sfileranno sul circuito di Porta Ombriano. Si potranno finalmente ammirare in tutta la loro magnificenza e bellezza le creazioni che hanno impegnato un anno di lavoro ai volontari delle associazioni che li presentano. Tra le novità di quest’anno, un carro dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina, che però non sarà in concorso; una festa serale per i giovani, preludio nel futuro ad una sfilata notturna; gli ospiti di Radio 105, Pizza e Ylenia che saliranno sul carro dedicato alle Olimpiadi e, come sempre, carri a tema completamente rinnovati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultimi ritocchi ai carri. Il Gran Cernavale al via

Approfondimenti su Gran Cernavale

A Monza, si concludono gli ultimi interventi nel settore A dell’Irccs San Gerardo, che si conferma come un punto di riferimento per la pediatria.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima

Ultime notizie su Gran Cernavale

Argomenti discussi: Carnevale di Laives, ultimi ritocchi ai carri; Carnevale dei bimbi e per tutti, ecco i 18 carri; Viareggio si prepara al Carnevale: il nostro viaggio tra i carri alla Cittadella tra Trump e Putin; Carnevale di Velletri 2026, domenica 1 febbraio si comincia: orari, programma e percorso della sfilata dei 10 Carri del Carnevale Popolare Veliterno.

Carnevale di Laives, ultimi ritocchi ai carriNel capannone in zona Vurza i volontari sono al lavoro da mesi per allestire i nuovi carri. La sfilata domenica 8 febbraio in paese, bis il 14 a Bolzano. Il presidente Cesare Zenorini si prepara a las ... rainews.it

Ultimi ritocchi prima dei corsi mascherati. Saccardi: Eccellenza della ToscanaVisita della presidente del Consiglio regionale della Toscana negli hangar della Cittadella con la presidente della Fondazione, Marialina Marcucci ... intoscana.it

Gran Carnevale elle Due Torri 14 febbraio 2026 Piazza Raffo Cusmano #gliacadipiraino #eventisicilia26 #visitsicilyinfo facebook