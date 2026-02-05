Nella giornata di oggi, si sono susseguite molte novità nel campionato di Serie A. Le squadre continuano a muoversi sul mercato, mentre i match in programma hanno regalato emozioni e colpi di scena. I tifosi sono ansiosi di scoprire i risultati e le decisioni che influenzeranno le prossime partite. La nostra redazione segue tutto in tempo reale per tenervi aggiornati su ogni dettaglio.

McKennie ha convinto la Juventus: settimana prossima l’incontro per il rinnovo. Cosa filtra sullo stipendio Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. E il Sassuolo ha già preso il nuovo Muharemovic.» Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A. Per la Roma la Champions è l’obiettivo minimo» Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo Hazard si racconta: «Da bambino tifavo Milan ma non si sono mai fatti avanti.Yildiz è da Real Madrid, a Fabregas ho detto questa cosa» Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

Ultime notizie su Serie A

Argomenti discussi: MERCATO FINITO! Così è andato l'ultimo giorno; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Cremonese-Inter 0-2 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Calciomercato, tabellone acquisti e cessioni Serie A: da Malen a Raspadori, da Fullkrug a Boga. Tutte le trattative squadra per squadraMancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Per il Milan è sfumato il colpo Mateta, l'Inter non ha ancora liberato Frattesi, la Fiorentina ... ilmattino.it

Genoa-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSegnali positivi e incoraggianti in casa Napoli dopo il sofferto 2-1 rifilato alla Fiorentina in campionato che ha permesso di mettere momentaneamente ... msn.com

Pediatra Carla. . Commento a caldo sulle ultime notizie che riguardano il divieto dell’utilizzo dei social in minori di 15-16 anni rispettivamente in Francia e Spagna. #pediatra #educazionedigitale #comunicazionedigitale #emergenzasalutepsichiatrica #adolesc facebook

#AssoambienteWeekly Scopri le ultime notizie, tra cui la pubblicazione del Meccanismo per le Materie Prime, ovvero una piattaforma sviluppata nell'ambito del Piano d’Azione RESourceEU, volto a rafforzare la resilienza dell'UE diversificando le catene di a x.com