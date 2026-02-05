Gli attivisti di Ultima Generazione sono stati identificati a L’Aquila dopo aver affisso volantini. Il governo risponde aumentando le misure di repressione, mentre a Niscemi la situazione peggiora e la crisi si fa sentire sempre di più in tutta Italia.

Il governo alza il livello della repressione mentre Niscemi sprofonda e l’Italia è sempre più povera. L’Aquila 05.02.2026. Stamattina dalle ore 6.00, a L’Aquila, in piazza Duomo, tre persone aderenti alla campagna “ Il Giusto Prezzo ” di Ultima Generazione, hanno manifestato in maniera pacifica e nonviolenta affiggendo dei cartelli e volantini con lo scotch, per denunciare quello che accade in Italia e nel mondo, mentre il governo si occupa esclusivamente di reprimere il diritto costituzionale a manifestare attraverso il nuovo decreto sicurezza. Alina, 36 anni, madre di tre figli, ha dichiarato: “Vorrei un futuro, ma ovunque si guarda, nel mondo sta succedendo qualcosa di terribile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ultima Generazione: L’Acquila, indentificate per aver affisso dei volantini

