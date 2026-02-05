Ue | Bonaccini ' Europa davanti a bivio rischia di essere vassalla grandi potenze'

Bonaccini avverte che l’Europa si trova di fronte a una scelta difficile. O si rafforza come attore politico, in grado di competere con Stati Uniti e Cina, o rischia di diventare semplice vassalla delle grandi potenze. Il presidente della regione Emilia-Romagna invita a non sottovalutare questa decisione, sottolineando che il futuro dell’Unione europea dipende da come si comporterà nei prossimi anni.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Ci troviamo davanti a un bivio: costruire un'Unione europea capace di essere un grande attore politico, in grado di competere con Stati Uniti e Cina, oppure accettare di esserne vassalli. Questo Manifesto nasce per indicare con chiarezza la strada da prendere, ora". Così Stefano Bonaccini, eurodeputato S&D e Presidente del Partito Democratico, commenta il Manifesto 'Verso gli Stati Uniti d'Europa. Ora', presentato dalla delegazione Pd al Parlamento europeo in vista dei 70 anni dei Trattati di Roma. "L'Europa ci ha garantito pace, democrazia e libertà – prosegue Bonaccini – ma l'attuale livello di integrazione non basta più ad affrontare le sfide globali: competizione economica e tecnologica, sicurezza, transizione verde”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

