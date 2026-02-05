Kosta Runjaic sta portando l’Udinese a fare passi da gigante in campionato. La squadra bianco-nera sta sorprendendo tutti, mettendo in difficoltà le grandi e puntando deciso all’Europa. Dopo aver iniziato la stagione come una sorpresa, ora sembra che i friulani possano davvero sognare in grande.

Calciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Inter, Thuram si racconta: «Mio padre? Ho realizzato cosa fosse mio padre quando andò al Barcellona. Su mio fratello Khephren.» Calciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic sta riscrivendo la storia del club: da sorpresa a minaccia per i grandi, l’Europa è un obiettivo?

Approfondimenti su Udinese Runjaic

Le formazioni ufficiali di Udinese-Inter sono state annunciate.

Runjaic sorride soddisfatto dopo la vittoria contro la Roma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CONFERENZA STAMPA DI MISTER RUNJAIC & KRISTENSEN | POST UDINESE INTER | 17.01.2026

Ultime notizie su Udinese Runjaic

Udinese, Runjaic ha parlato così dopo la vittoria contro la Roma nella 23ª giornata di Serie A 2025/26Udinese, Runjaic ha parlato così dopo la vittoria contro la Roma nella 23ª giornata di Serie A 2025/26 A DAZN dopo Udinese Roma, Runjaic ha commentato così il match. Ultime Notizie Serie A: tutte le n ... calcionews24.com

Udinese, quando torna Zaniolo dall’infortunio: l’annuncio di RunjaicInfortunio Zaniolo - Alla vigilia di Udinese-Roma, partita valida per la 23^ giornata di Serie A, mister Runjaic è intervenuto ... fantamaster.it

#Udinese, #Karlstrom e #Miller sono una certezza: #Runjaic ha trovato il suo centrocampo ideale facebook

Parla #Runjaic dopo #UdineseRoma Ecco cosa ha detto x.com