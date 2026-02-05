L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjai?, si difende dalle critiche e si prende le sue rivincite. Le sue scelte tattiche hanno sorpreso molte squadre di alta classifica, come Napoli, Atalanta e Roma. Nonostante ciò, ancora oggi viene considerato tra i più sottovalutati della Serie A. Runjai? lavora con umiltà e cerca di far rendere al massimo la sua squadra, senza farsi influenzare dalle voci. La sua strada sembra essere quella di chi preferisce i fatti alle parole.

Napoli, Atalanta e Roma ne sanno qualcosa, noi vogliamo ribadirlo: l’allenatore dell’Udinese Runjaic è l’allenatore più sottovalutato della Serie A. E’ questo il nostro giudizio: un mister che abbiamo elogiato di recente in diretta (in radiovisione) su Radio Radio ai microfoni di Francesco Caselli (nel celebre programmatalk-show sportivo Radio Radio Mattino Sport&News ). Ebbene sì, l’Udinese sta vivendo una stagione sorprendente. DA GUIDOLIN A RUNJAIC: IL CAPOLAVORO UDINESE. Un percorso denso di sacrifici e di allenamenti efficaci, costruito su idee chiare, identità forte e una crescita costante. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Udinese: Kosta Runjai? allenatore più sottovalutato in Serie A

Questa sera le formazioni ufficiali di Udinese e Roma per la partita del 23° turno di Serie A.

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese e Inter per il prossimo incontro di Serie A, con le scelte di Runjaic e Chivu.

