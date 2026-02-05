Questa mattina, le forze russe hanno lanciato un attacco su Kiev. Non si sa ancora quale danno abbiano causato, ma intanto la tensione tra i due paesi aumenta. Mentre si aspettano novità dal vertice di Abu Dhabi, le autorità ucraine continuano a monitorare la situazione e a rafforzare le difese. Zelensky ha ringraziato l’Unione Europea per aver approvato un aiuto finanziario di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni, ma la paura di nuovi attacchi resta alta.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, su X ha voluto ringraziare il Consiglio Ue per aver “approvato il quadro giuridico per fornire all’Ucraina un’assistenza finanziaria di 90 miliardi di euro per il periodo 2026-2027. Ci aspettiamo che anche tutti i passaggi successivi vengano attuati il più rapidamente possibile, poiché questi fondi rappresentano la nostra garanzia di sicurezza finanziaria”. Intanto proseguono gli attacchi di Mosca sulle città ucraine, in attesa degli sviluppi del trilaterale tra Russia, Usa e Ucraina. Guerra in Ucraina Inizio diretta: 050226 07:00 Fine diretta: 050226 23:30 07:12 050226 Kiev, forze russe attaccano con droni la capitale Sono in corso nuovi attacchi dei russi in diverse parti dell’ Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Mosca attacca Kiev mentre si attendono sviluppi dal vertice di Abu Dhabi

Approfondimenti su Mosca Kiev

Oggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare negoziati per la sospensione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Oggi si apre un incontro trilaterale a Abu Dhabi tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, focalizzato sulla questione del Donbass.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mosca Kiev

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili; Kiev: Si sospenda l’adesione della Russia all’Aiea. Cremlino: stop raid fino al 1° febbraio solo su Kiev; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti.

Ucraina, pesantissimi attacchi su Kiev e Zaporizhia: in 50mila al buio. Zelensky: Grazie all'Ue per i 90 mld, ma serve di piùAncora una notte di raid russi su Kiev. La capitale ucraina è stata presa di mira da droni. Esplosioni si sono sentite in vari quartieri ... affaritaliani.it

Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno un ferito. LIVELe forze russe hanno lanciato stanotte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona: lo riportano funzionari locali, citati dai media ucraini. Dopo la breve pausa degli attacchi su richies ... tg24.sky.it

Partiti i negoziati di pace per l’Ucraina ad Abu Dhabi. Tajani: “Sventato un attacco informatico contro i Giochi di Milano-Cortina”. Due veicoli spaziali russi hanno intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave in Europa Legg facebook

Con il cacciavite fra russi e ucraini. Il negoziato di Abu Dhabi sonda intese parziali (di G. Belardelli) x.com