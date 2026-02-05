Ucraina | iniziato secondo giorno di colloqui negli Emirati Arabi

Questa mattina ad Abu Dhabi sono riprese le trattative tra Ucraina e Russia, con la mediazione degli Stati Uniti. I colloqui, entrati nel secondo giorno, cercano di trovare una via d’uscita al conflitto che va avanti da quasi quattro anni. La capitale degli Emirati Arabi ospita gli incontri, che si svolgono in un clima di attesa e speranza. Le parti si confrontano con l’obiettivo di avvicinarsi a una soluzione, ma ancora nessuna proposta concreta è trapelata.

Abu Dhabi, 5 feb. (AdnkronosAfp) - Ha avuto inizio negli Emirati Arabi la seconda giornata di colloqui mediati dagli Stati Uniti fra negoziatori ucraini e russi, volti a porre fine all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, che dura da quasi quattro anni. "Il secondo giorno di colloqui ad Abu Dhabi è iniziato. Stiamo lavorando con gli stessi format di ieri: consultazioni trilaterali, lavoro di gruppo e successivo allineamento delle posizioni", ha affermato il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov.

