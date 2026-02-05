Ucraina gelo e bombe L’esercito di Putin non si ferma

Da tv2000.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito di Putin non si ferma. Nelle ultime ore, le città ucraine continuano a essere colpite da attacchi con bombe, mentre il gelo rende ancora più difficile la vita dei civili. Le forze russe avanzano senza sosta, e la popolazione affronta un'altra notte di paura e distruzione.

Ucraina senza pace. L’esercito di Putin continua a martoriare le città del paese invaso. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

