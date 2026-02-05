L’esercito di Putin non si ferma. Nelle ultime ore, le città ucraine continuano a essere colpite da attacchi con bombe, mentre il gelo rende ancora più difficile la vita dei civili. Le forze russe avanzano senza sosta, e la popolazione affronta un'altra notte di paura e distruzione.

Ucraina senza pace. L’esercito di Putin continua a martoriare le città del paese invaso. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ucraina, gelo e bombe. L'esercito di Putin non si ferma

In Ucraina, la tregua annunciata da Trump arriva dopo settimane di tensioni.

Le bombe si sono fermate in Ucraina.

