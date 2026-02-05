Ucraina attacco russo su Kiev | almeno un ferito

Questa notte, la capitale ucraina ha subito un attacco proveniente dalla Russia. Le autorità locali confermano che almeno una persona è rimasta ferita. La città si risveglia sotto il segno di un nuovo episodio di tensione, mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

(LaPresse) – Almeno una persona è rimasta ferita a seguito di un attacco notturno russo sulla capitale ucraina, Kiev, secondo quanto riportato dalle autorità. Il Servizio Statale per le Emergenze ha reso noto che diversi quartieri della città sono stati colpiti da droni russi. L’attacco ha provocato danni alle infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali e automobili. Un video condiviso dal Servizio per le Emergenze mostra i vigili del fuoco al lavoro in mezzo a una fitta nevicata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

