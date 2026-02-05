Uccisa dalla ex del fidanzato La giovane famosa freddata a una festa | è morta in ospedale

La giovane donna, conosciuta anche sui social, è stata colpita a morte durante una serata tra amici. Mentre lasciava un bar con il fidanzato, una persona si è avvicinata e ha sparato. La ragazza è stata portata in ospedale, ma le ferite erano troppo gravi e non ce l’ha fatta. La polizia ora cerca l’autore del gesto.

Stava lasciando un bar insieme al suo fidanzato dopo una serata di festa quando la violenza ha spezzato improvvisamente la sua vita. In Brasile, a Recife, è morta a soli 18 anni una giovane content creator conosciuta online anche con lo pseudonimo di “Malu Costantine”. L’episodio si è verificato al termine di un evento legato al carnevale, in un contesto che fino a pochi istanti prima era segnato dalla musica e dalla partecipazione di numerose persone. Secondo quanto riferito alla polizia dal fidanzato della ragazza, Gabryel Nascimento da Silva, 27 anni, i due stavano uscendo dal locale quando hanno incontrato casualmente l’ex compagna di lui, Kallyne Santos da Silva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Festa Uccisa

Una ragazza di 23 anni è stata colpita con un coltello alla schiena e ha perso la vita poco dopo il ricovero all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli.

Durante una festa in Brasile, una giovane influencer di 18 anni è stata uccisa con coltellate dall’ex del suo fidanzato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Festa Uccisa

Argomenti discussi: Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall’ex del suo fidanzato durante una festa in Brasile; Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, chiuse le indagini: per l’ex cade l’aggravante della crudeltà; Chiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro: Uccisa dall'ex fidanzato per futili motivi. Ma cade l'aggravante della crudeltà; Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni: caduta l'aggravante della crudeltà per l'ex fidanzato.

Stava uscendo da un bar con il suo fidanzato quando è stata accoltellata e uccisa L’influencer aveva solo 18 anni facebook

L’11 novembre 2023 Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, che dopo il delitto ha anche tentato la fuga. Un femminicidio che ha scosso profondamente l’Italia. Dal racconto dei fatti emerge un elemento centrale: una lista scritta sul cell x.com