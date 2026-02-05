Ubriachi sul treno creano il caos Passeggeri salvano la capotreno

Un gruppo di ubriachi ha scatenato il caos su un treno tra Bologna e Vignola. I passeggeri si sono uniti per aiutare la capotreno, che cercava di far scendere gli disturbatori. La scena si è svolta tra urla e spintoni, ma alla fine la solidarietà dei viaggiatori ha prevalso, permettendo di riportare l’ordine e proteggere il personale ferroviario.

"L'unione fa la forza". Mai proverbio fu più calzante per raccontare quanto accaduto nei giorni scorsi lungo la tratta ferroviaria Bologna-Vignola, quando la solidarietà spontanea di alcuni viaggiatori si è tradotta in un intervento concreto a sostegno della capotreno, impegnata a far scendere dal convoglio un gruppo di soggetti che stava disturbando i pendolari lì presenti. Il treno regionale aveva da poco lasciato la stazione Garibaldi di Casalecchio quando lunedì pomeriggio, poco dopo le 17.30, l'ufficiale di bordo stava effettuando il consueto controllo dei titoli di viaggio tra le carrozze.

