UAE plans compound for Palestinians in Israeli-held south Gaza map shows

La notizia circola da qualche ora: gli Emirati Arabi Uniti hanno messo nero su bianco un progetto per costruire un complesso destinato a ospitare migliaia di palestinesi sfollati nella zona meridionale di Gaza, ancora sotto controllo israeliano. La mappa mostra chiaramente la posizione del nuovo insediamento, che potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per chi ha perso tutto. Nessuna conferma ufficiale, ma l’idea sembra prendere piede tra le autorità di Abu Dhabi, che stanno valutando come realizzare questa operazione.

The planning map shows where the "UAE Temporary Emirates Housing Complex" would be constructed near Rafah, once a city of a quarter million people but now almost completely destroyed and depopulated by Israeli forces. Rafah, near the Egypt border, is where reconstruction of Gaza is expected to start under U.S. President Donald Trump's plan for a durable peace in the densely populated coastal enclave after two years of devastating war. Donors have been reluctant to commit funds to the plan, worried that disagreements over disarming Hamas militants could lead the parties back to full-scale conflict.

