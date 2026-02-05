Twombly Di Erasmo | Opere un laboratorio di restauro e una borsa di studio per ricordare la sua arte

Questa mattina è stato presentato un progetto che unisce arte e formazione. Dopo anni di lavoro, è stata donata una collezione di opere di Twombly, insieme a un laboratorio di restauro per il museo e una borsa di studio di 15 anni. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo dell’artista e sostenere i giovani conservatori di opere su carta moderna. La donazione arriva da un gruppo di appassionati e si propone di durare nel tempo.

"La donazione, perseguita per molti anni e realizzata lo scorso anno, comprende opere, il finanziamento del laboratorio di restauro del museo e una borsa di studio della durata di 15 anni destinata a un conservatore di opere su carta contemporanea". Lo ha dichiarato Eleonora Di Erasmo, managing director della Cy Twombly Foundation, intervenendo alla presentazione della raccolta di libri "Cy Twombly" dell’artista statunitense Edwin Parker Jr, noto come Cy Twombly, edito da Electa con il sostegno di Maire alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Twombly, Di Erasmo: "Opere, un laboratorio di restauro e una borsa di studio per ricordare la sua arte" Approfondimenti su Twombly DiErasmo Di Erasmo (Twombly Foundation): "Le opere di Cy Twombly regalo alla comunità di Roma" La Twombly Foundation annuncia di aver donato alcune opere di Cy Twombly, create tra il 1957 e il 1963 a Roma. Opere d’arte a Villa Burba. L’accordo fra Comune e Scuola di Botticino: via all’operazione restauro Villa Burba ospiterà opere d’arte che verranno sottoposte a restauro grazie a una collaborazione tra il Comune e la Scuola di Restauro di Botticino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Twombly, Di Erasmo: Opere, un laboratorio di restauro e una borsa di studio per ricordare la sua Ultime notizie su Twombly DiErasmo Argomenti discussi: Di Erasmo (Twombly Foundation): Le opere di Cy Twombly regalo alla comunità di Roma; Di Erasmo (Twombly Foundation): Le opere di Cy Twombly regalo alla comunità di Roma; Mazzantini (Gnamc): Twombly centrale nel dibattito artistico romano degli anni ’50 e ’60; Libri, presentato alla Gnamc ‘Cy Twombly’ sul legame del pittore americano con Roma. Di Erasmo (Twombly Foundation): Le opere di Cy Twombly regalo alla comunità di RomaLa managing director della Cy Twombly Foundation è intervenuta alla presentazione della raccolta Cy Twombly alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ... adnkronos.com Mazzantini (Gnamc): Twombly centrale nel dibattito artistico romano degli anni ’50 e ’60(Adnkronos) – La donazione della Cy Twombly Foundation alla Galleria Nazionale e la creazione di una sala che raccoglie tredici opere dell’artista permettono di riscoprire uno dei protagonisti dell’a ... msn.com Di Erasmo (Twombly Foundation): “Le opere di Cy Twombly regalo alla comunità di Roma” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.