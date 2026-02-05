Tutto chiuso prima e dopo la Fiamma Olimpica | a Cernobbio turisti spaesati

I turisti che aspettavano l’arrivo della Fiamma Olimpica a Cernobbio sono rimasti delusi. La città si è presentata vuota e silenziosa, con le serrande abbassate e nessuna traccia di festeggiamenti. Dopo il passaggio del simbolo delle Olimpiadi, il paese si è mostrato spoglio, mantenendo le porte chiuse e lasciando capire che, almeno in questa occasione, l’attesa si è trasformata in delusione.

La Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 passa, le serrande restano abbassate. È l'immagine che si sono portati a casa in molti mercoledì sera a Cernobbio, dove l'arrivo della Fiamma non è bastato ad accendere il paese.A raccontarlo è Danila, arrivata dalla Svizzera con largo anticipo proprio per.

