Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 6 febbraio tv streaming

Domani gli italiani scendono in pista a Milano Cortina 2026. Alle Olimpiadi di Inverno, i nostri atleti parteciperanno a diverse gare, tra cui il doppio misto di curling, il pattinaggio artistico e gli allenamenti di salto con gli sci. In più, ci saranno le prove cronometrate di sci alpino e slittino. La giornata promette di essere ricca di emozioni e di attesa per i risultati dei nostri sportivi.

Giorno 0 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio, l'Italia sarà protagonista nel doppio misto di curling, nel pattinaggio artistico, negli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino. A partire dalle ore 10.00, proseguirà lo slittino, con altre due prove cronometrate del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller. Nella terza prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via cinque italiani, ovvero Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

